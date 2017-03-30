В Казахстане родился Зинеден Зидан

В казахстанском городе Атырау родители назвали мальчика в честь легендарного французского футболиста Зинедина Зидана, изменив всего одну букву в имени. Фотографию свидетельства о рождении мальчика опубликовал отец новорождённого в социальных сетях.
«Да, действительно, мальчик с таким именем родился в Атырау 27 февраля. Его семья живёт в областном центре. Фамилия мальчика — Зинеден, а имя — Зидан», — рассказали в отделе ЗАГС в интервью изданию «Мой город».
Зинедин Зидан входит в число величайших футболистов в истории. Сейчас он занимает пост главного тренера испанского «Реала».