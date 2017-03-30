Р. Гусев: нужно возвращать Березуцких и Игнашевича в сборную России

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев высказался об игре национальной команды в прошедших контрольных матчах. Подопечные Станислава Черчесова в Краснодаре со счётом 0:2 проиграли сборной Кот-д’Ивуара (0:2), а затем в Сочи сыграли вничью с командой Бельгии (3:3).
«Пока впечатления от игры сборной России не самые положительные. Больше отрицательных эмоций. Особенно от игры в обороне. Я считаю, что нужно начинать вести диалог с Василием и Алексеем Березуцкими, а также с Сергеем Игнашевичем. Надо возвращать их в сборную России, потому что они на данный момент сильнейшие защитники. Вы всё сами видели, что происходило с обороной в прошедших контрольных матчах.
Да, нам удалось отыграться в матче против сборной Бельгии. Но здесь, скорее всего, встали бельгийцы, чем прибавили мы. Конечно, Черчесов сделал замены, которые освежили игру. Вышли новые футболисты, из-за чего стали получаться хоть какие-то комбинации, хотя и эпизодами.
На предстоящем Кубке конфедераций уже нужно наигрывать состав и схему, при которой сборная будет играть на домашнем чемпионате мира. Для экспериментов времени остаётся не так много. Надо формировать костяк. По нынешней игре сборной сейчас ничего не понятно», — цитирует Гусева «Спорт FM».