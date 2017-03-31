Хёнесс: нельзя было представить, что Рибери и Роббен станут добрыми приятелями

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс адресовал слова похвалы полузащитникам команды Франку Рибери и Арьену Роббену. Француз и голландец известны своим воинственным характером и однажды чуть не подрались, поссорившись друг с другом.
«С течением лет оба приобрели мудрость. Ещё пару лет назад нельзя было представить, что Рибери и Роббен станут добрыми приятелями», — приводит слова Хёнесса Sky Germany.
Рибери и Роббен набросились друг на друга по ходу полуфинального матча Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» в 2012 году. В одном из эпизодов игры между французом и голландцем возник жаркий спор по поводу того, кто должен исполнить штрафной удар. А по пути в раздевалку они чуть не подрались в тоннеле. И лишь вмешательство партнёров по команде предотвратило драку.