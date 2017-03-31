Виера: не готов поставить свой дом на то, что Мбаппе превзойдёт Анри

Бывший полузащитник сборной Франции Патрик Виера, работающий ныне с «Нью-Йорк Сити», прокомментировал прогресс 18-летнего форварда «Монако» Килиана Мбаппе, сравнив его с экс-нападающим сборной Франции Тьерри Анри.
«Мы знаем, чего Анри достиг в своей карьере. Я не готов поставить свой дом на то, что Мбаппе превзойдёт Тьерри. Анри всё же был одним из лучших, если не лучший. Он был невероятным.
У Мбаппе есть потенциал, тут нет никаких сомнений. Всё зависит от того, как он будет играть и развиваться», — цитирует Виера Daily Star.
В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Килиан Мбаппе принял участие в 22 матчах и забил 12 голов.