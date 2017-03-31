Грасия: «Рубин» хочет реабилитироваться за поражение от «Зенита» в первом круге

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ с «Зенитом». В первом круге казанцы уступили питерцам – 1:4.
«Это будет интересный матч, сложная игра против серьёзного соперника, который является кандидатом на чемпионство. К сожалению, матч первого круга был одним из наших худших матчей в этом сезоне. Мы очень хотим реабилитироваться, добиться результата, хотим посвятить его болельщикам, порадовать. Это будет хорошая возможность, чтобы команда начала хорошую динамику в матче с серьёзным соперником.
Нам важно вернуться на «Казань Арену». Если нам предстоит играть на Центральном стадионе, мы тоже не против, но вы видели, что на последних играх условия не способствовали зрелищной игре. Мы в Казани рады играть на любом стадионе. На «Казань Арене», наверно, будет легче показать качественную игру. Мы предпочитаем «Казань Арену», потому что там замечательная атмосфера, она помогает как нам, так и болельщикам», — цитирует Грасию пресс-служба «Рубина».
Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 2 апреля. Начало — 14:00 мск.