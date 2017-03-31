Луческу: опять судья из Московской области? Уже больше не хочу комментировать

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 21-го тура РФПЛ с «Рубином» рассказал о подготовке команды и о вопросе судейства. Матч «Рубин» — «Зенит» состоится 2 апреля. Начало запланировано на 14:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи.
«Продлит ли «Зенит» контракт с Данни? Когда клуб продлит контракт с Данни, об этом будет объявлено официально. Пока клуб ничего официально не заявлял.
«Рубин» — команда с большими амбициями, казанцы вложили большие инвестиции. «Рубин» должен был биться за путёвку в Лигу чемпионов. Опытные футболисты, хороший тренер, у них есть свой атакующий стиль игры. Будем надеяться, что футбольное поле и погодные условия позволят показать хорошую игру. Хотелось бы, чтобы «Зенит» выглядел хотя бы на уровне игры с «Арсеналом». Много разговоров было после этого матча, счёт должен был быть 6:0, и тогда бы ничего не сказали. При таком преимуществе, которое мы имели, нужно было крупно выигрывать. Мы больше соперника владеем мячом, создаём много голевых моментов, но не реализуем их. К сожалению, не можем забить при таком огромном преимуществе, которое мы имеем с соперниками в чемпионате России.
С вратарём я определился, пока не хотел бы об этом говорить. У Кержакова вирус, сейчас лечится, скорее всего, тоже не сыграет с «Рубином». Хотя он в последний раз очень хорошо вышел на замену, за 15 минут создал несколько голевых моментов. Перед тренировкой сегодня сказал ему, что команда в нём нуждается и ждёт его выздоровления.
Матч опять будет судить арбитр из Московской области? Уже больше не хочу комментировать. Я уже всё сказал, могу отметить, что на Украине со мной было то же самое, 75 процентов выездных матчей моей команды судили арбитры из Киева. В домашних матчах «Зенит» не потеряет очков, проблемы только на выездных встречах», — передаёт слова Луческу корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Если считаешь, что судья из Московской области помешает «Зениту», возьми игроков «Рубина» в свою команду!