На «Крестовском» завершены работы по адаптации к КК-2017 и ЧМ-2018

На новом стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге завершены работы по адаптации арены к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира — 2018. Об этом сообщил подрядчик строительства спортивного объекта ОАО «Метрострой».
«31 марта завершились работы по дополнительным государственным контрактам, заключённым комитетом по строительству и ОАО «Метрострой» в декабре прошлого года. В части адаптации объекта к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года выполнены работы по обеспечению объекта дополнительными инженерными системами и их интеграции в действующий объект на общую сумму 3 млрд рублей», — говорится в пресс-релизе компании.