Маскерано – Дибасу: я никогда не вмешивался в работу тренера сборной Аргентины

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано ответил на слова бывшего физиотерапевта национальной команды Карлоса Дибоса, подвергшего критике организацию дел в национальной команде в целом и Маскерано в частности. По словам Дибоса, футболист пичкает сборную своими друзьями.
«Жаль, что такой профессионал, как Дибос, делает меня ответственным за такие серьёзные вещи. Я принимаю любую критику касательно уровня игры, но не такие обвинения. Моя совесть чиста. Я никогда не принимал участие в решениях тренера», — написал Маскерано на своей официальной странице в «Твиттере».