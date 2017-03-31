М. Думбия: Бердыев — большой тренер, у него своя система игры

Малийский полузащитник Мусса Думбия, который прошедшей зимой перешёл на правах аренды из «Ростова» в тульский «Арсенал», отметил, что в новой команде получает гораздо больше игровой практики, а также поделился впечатлениями от работы под руководством Курбана Бердыева.
«Я просто Мусса Думбия. Знаю и Мусу, и Думбия, но я — это я. Надеюсь, болельщики это уже поняли. Я уже третий год в России и готов к тому, что меня будут тепло встречать партнёры, болельщики. В России вообще очень радушные люди. Тула мне очень понравилась, красивый город. Пока не очень хорошо тут всё знаю, но надеюсь увидеть как можно больше. Главное — это всё-таки люди, позитивные и доброжелательные.
Конечно, в „Арсенале“ у меня гораздо больше игрового времени. В „Ростове“, к сожалению, постоянно мешали играть травмы. В Туле я изначально чувствую ответственность. Мне достаётся не только игровое время, но и шанс прочувствовать игру, раскрыть все свои возможности. Сразу понял, что у меня будет шанс постоянно играть и попасть в игровой ритм. У тренера „Арсенала“ свой подход к работе с футболистами. Главное, что Кирьяков даёт подопечным играть в своей манере и так, как нам приятно и интересно.
Бердыев — большой тренер, и главное доказательство этому то, что у него есть своя собственная система игры. Он очень силён тактически, и я не знаю ни одной команды, которая могла бы играть с „Ростовом“ с уверенностью, не опасаясь проблем. Чему я у него научился? Можно много вещей назвать. Он всегда разговаривает с игроками и, в частности, меня приглашал на индивидуальные беседы, много советовал. Именно Курбан Бекиевич объяснил мне, как нужно располагаться и перемещаться на поле. Когда приезжаешь из Африки и знаешь о своём таланте, думаешь, что можешь всё, но выходишь на поле и понимаешь, как это сложно — чувствовать, как и зачем перемещаться, открываться, подстраиваться. Бердыев объяснял всё это очень подробно», — рассказал Думбия в интервью программе «8-16».