Касильяс: всегда нравились слова Роналду о том, что он лучший в мире

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс, защищающий ныне цвета «Порту», прокомментировал слова нападающего «сливочных» Криштиану Роналду о том, что он считает себя лучшим игроком мира, в ответ на вопрос о том, считает ли он себя лучшим вратарём Европы.
«Мне всегда нравились слова Роналду о том, что он лучший в мире. Я в соответствующей форме, способен работать, питаться и отдыхать нормально. Лучший голкипер Европы? Не знаю. Лучший в мире? Есть другие вратари, играющие в сильных командах очень достойно и выигрывающие титулы. Считаю, что я играю на приличном уровне, и мне можно держать голову высоко», — цитирует Касильяса Marca.