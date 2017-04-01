«Уфа» – «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00

В субботу, 1 апреля, в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч 21-го тура РФПЛ. Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» – «Локомотив».
Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.
Ранее команды встречались друг с другом шесть раз. Трижды победу праздновали футболисты «Локомотива», один матч завершился вничью, и два раза сильнее оказывались игроки «Уфы». Последняя встреча между ними состоялась в сентябре 2016 года и завершилась победой «Уфы» со счётом 1:0.