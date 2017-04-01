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Канунников: не важно, что там «Зениту» нужно, «Рубину» тоже нужно

Канунников: не важно, что там «Зениту» нужно, «Рубину» тоже нужно
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Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился ожиданиями от матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится 2 апреля на стадионе

«Ждём игры, и не важно, что там „Зениту“ нужно, нам тоже нужно. Команда готовится, настраивается. Тем более наконец-то мы возвращаемся на долгожданную арену. Это подстёгивает. Игроки как-будто раскрываются там», — поведал Канунников в интервью программе «Завтра футбол!», выходящей на «Рубин-ТВ».

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