Канунников: сравнивать российский футбол и европейский – это небо и земля

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Бельгии. Встреча, проходившая в Сочи, завершилась вничью со счётом 3:3. После первого тайма подопечные Станислава Черчесова проигрывали 1:3.
«Криков в раздевалке не было. Продуктивный разговор состоялся. Внесли какие-то корректировки и замены. Второй тайм более раскрепощено наши играли. Сравнивать российский футбол и европейский – это небо и земля. Такие скорости, даже глаз не дают поднять», — заявил Канунников в интервью программе «Завтра футбол!», выходящей на «Рубин-ТВ».