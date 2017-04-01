А. Глеб полетит на матч с ЦСКА, но его участие в игре остаётся под вопросом

Пресс-атташе «Крыльев Советов» Максим Съестнов сообщил, что полузащитник Александр Глеб, который получил повреждение перед перерывом в РФПЛ на матчи национальных сборных, продолжает работать в общей группе и полетел с командой на гостевой матч 21-го тура РФПЛ с ЦСКА (2 апреля), но его участие в этой встрече остаётся под вопросом.
«Глеб тренировался последние дни в общей группе и сегодня вылетает с командой в Москву. Примет ли Александр участие в матче с ЦСКА, решит главный тренер», — сказал Съестнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
В нынешнем сезоне РФПЛ Александр Глеб принял участие в трёх матчах РФПЛ (все — в основном составе).