Радимов: играют Москва и Питер, а судья прилетает из Владивостока. Это комично

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от поражения в матче 29-го тура ФНЛ со «Спартаком-2». Встреча проходила в Санкт-Петербурге на МСА «Петровский» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Игру судил Андрей Фисенко из Владивостока.
«Когда соперник забивает быстрый гол, то это всегда тяжело. Мы допустили несколько ошибок, которые повлияли на ход матча. Надо отдать должное «Спартаку», в первом тайме он нас полностью переиграл. Почему заменил левого защитника на 17-й минуте? Нам оттуда гол забили и ещё два могли. Вдобавок он жёлтую карточку заработал. Заменили от греха подальше, чтобы красную не получил.
Должен ли был судья удалять Мелкадзе в первом тайме? Слушайте, когда между собой играют Москва и Петербург, а судья прилетает из Владивостока, то это комично. Думаю, там было удаление за удар по лицу. Либо ты ничего не давай, либо красную», — передает слова Радимова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.