Невилл: Лукаку в дерби потерялся на поле, хотя должен тащить «Эвертон»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высоко оценил значимость победы «Ливерпуля» над «Эвертоном» (3:1) в домашнем матче 30-го тура АПЛ и раскритиковал форварда «ирисок» Ромелу Лукаку.
«Это был важнейший матч для „Ливерпуля“. Красные набрали 4 очка в играх с „Ман Сити“ и „Эвертоном“, что должно рассматриваться как успех. Если посмотреть на оставшиеся матчи „Ливерпуля“, станет ясно, что их календарь легче, чем у конкурентов. Вот почему победа над „Эвертоном“ была жизненно необходимой.
Я думал, что „Ливерпуль“ без Джордана Хендерсона и Адама Лалланы будет играть хуже, но команда Клоппа показала все свои лучшие качества. А вот у „Эвертона“ потерялся Лукаку. Лидеры должны тащить команду в важных матчах, но у „ирисок“ этого нет», — цитирует Невилла Sky Sports.