Обамейянг: я не высокомерен, это мой образ жизни

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг, который отпраздновал гол в ворота «Шальке» в выездном матче Бундеслиги (1:1) в маске Человека-паука от Nike, ответил на критику в свой адрес. Наставник «шмелей» Томас Тухель сказал, что празднование было «немного высокомерным».
«Я высокомерен? Да ладно, ребята, это мой образ жизни! Это мой мир. Я как ребенок, который любит играть в футбол. Сегодняшним результатом я разочарован, но надо продолжать двигаться дальше», — написал Обамейянг в «Инстаграме».
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