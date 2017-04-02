Галлас: я не согласен с Венгером, главная команда Лондона — «Челси»

Бывший центральный защитник «Арсенала» Вильям Галлас не согласился с утверждением наставника «канониров» Арсена Венгера, который сказал, что «Арсенал» — самый большой клуб Лондона.
«Главная команда Лондона — «Челси». Они лидируют в АПЛ и близки к тому, чтобы выиграть чемпионат. Синие уже четыре раза побеждали в АПЛ, поэтому если вам нужно сравнить «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси», то я думаю, что именно «Челси» лучшая команда в Лондоне. Они и Лигу чемпионов выигрывали», — сказал Галлас в интервью talkSPORT.
Займи место Венгера, управляй Озилом и Санчесом!