Николас: если «Арсенал» ищет замену Венгеру, нужно присмотреться к Роджерсу

Экс-игрок «Селтика» и «Арсенала» Чарли Николас выразил мнение, что наставник «кельтов» Брендан Роджерс может возглавить «канониров» в случае ухода главного тренера Арсена Венгера по окончании сезона.
«У него приличная зарплата, но он заслужил это. Если «Арсенал» составляет список для замены Венгеру, Роджерс должен попадать в шорт-лист. „Ливерпуль“ Брендана показывал футбол, имеющий много общего со стилем „Арсенала“. И тогда Роджерс едва не выиграл АПЛ.
У него отлично идут дела в „Селтике“: два трофея уже есть, скоро наверняка будет третий. Роджерс — хороший и энергичный тренер, так что это было бы интересно», — цитирует Николаса Sky Sports.