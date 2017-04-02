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«Амкар» — «Терек»: пермяки впервые в сезоне РФПЛ пропустили в домашнем матче
2 апреля 2017, воскресенье. 15:09.
Футбол
Нападающий «Терека»
Магомед Митришев
забил гол в гостевом матче с «Амкаром» (1:1, второй тайм) в 21-м туре российской Премьер-Лиги.
Таким образом, пермская команда впервые в сезоне пропустила в домашнем матче РФПЛ. До этого последний раз «Амкару» на его поле в чемпионате забивал «Урал» в 27-м туре сезона-2015/16.
Видео можно посмотреть в
в «Твиттере».
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Амкар
Терек
Магомед Митришев
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