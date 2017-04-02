Скрипченко: не могу назвать себя учеником Гончаренко

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко в преддверии матча с ЦСКА в 21-м туре РФПЛ рассказал о своих отношениях с наставником «армейцев» Виктором Гончаренко, помощником которого он был в белорусском БАТЭ.
«Я не могу назвать себя учеником Виктора Михайловича Гончаренко. Мы работали в связке, но это уже история. И у меня, и у Виктора Михайловича всегда были амбиции работать самостоятельно. Сейчас наши пути разошлись, но мы остаёмся в хороших приятельских отношениях. Сегодня мы соперники», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Крылья Советов». Начало — в 16:30 мск.