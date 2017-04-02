Божин: «Крылья Советов» приехали на матч с ЦСКА за победой

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин в перерыве гостевого матча с ЦСКА заявил, что самарская команда приехала в Москву за победой. После первого тайма красно-синие выигрывают со счётом 1:0.
«ЦСКА — мастеровитая команда, в матче с ними нельзя расслабляться ни на секунду. Во втором тайме постараемся отодвинуть игру от своих ворот. Мы приехали за победой, поэтому надо забивать, а не сидеть в обороне», — сказал Божин в эфире телеканала «Наш футбол».
Текстовая трансляция матча ЦСКА — «Крылья Советов».