Ди Мария: не только Месси оскорблял судей, но дисквалифицировали только его

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария заступился за партнёра по команде нападающего Лионеля Месси, дисквалифицированного на четыре матча за оскорбление судей в матче отборочного турнира ЧМ-2018 Аргентина — Чили (1:0).
«Я также выкрикивал оскорбления в адрес судей, делали это и другие футболисты, но они решили наказать именно Месси», — сказал Ди Мария в интервью ESPN.
Сам Месси после матча заявил, что не грубил судье, а просто произнёс слова в воздух.
Ранее стало известно, что Марадона намерен поговорить с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы решение по Месси пересмотрели.