Зидан: хочу, чтобы Иско продлил контракт и остался в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет, чтобы полузащитник Иско подписал новый контракт с мадридским клубом. Об этом французский специалист заявил после домашнего матча 29-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (3:0), в котором Иско забил второй гол. Действующий контракт 24-летнего хавбека истекает в июне 2018 года.
«Я хочу, чтобы он продлил контракт, он важный игрок. Он хочет остаться здесь, играть здесь. Я доволен его игрой не только из-за гола, но и из-за того, что он помогал другим.
Когда Иско играет, он действует хорошо, но у нас есть 24 игрока, и все они важны», — цитирует Зидана Marca.