«Факел» может бойкотировать матч с «Нефтехимиком» из-за долгов по зарплате

Футболисты «Факела» приостанавливают трудовую деятельность из-за задолженностей по зарплате и премиальным, а в случае непогашения долгов могут бойкотировать матч 30-го тура ФНЛ с «Нефтехимиком», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
«Футболисты «Факела» имеют задолженности за 2,5 месяца, а также по премиальным, поэтому игроки приостанавливают трудовую деятельность. В случае непогашения задолженности футболисты «Факела» могут бойкотировать матч с «Нефтехимиком», — сообщил источник.
«Без комментариев. Возможно, какие-то комментарии появятся в понедельник», – сказали в пресс-службе «Факела» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Матч «Факела» с «Нефтехимиком» должен пройти 8 апреля в Воронеже.