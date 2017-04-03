Гамшик: было приятно видеть, как «Ювентус» уходит в глухую оборону

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик поделился впечатлениями от матча 30-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом». Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 1:1.
«Было приятно видеть, как «Ювентус» уходит в глухую оборону. Это показывает, насколько мы хороши. Учитывая, как мы играли на протяжении всех 90 минут, думаю, „Наполи“ заслужил нечто большее, чем просто очко.
Мы сосредоточились на нашей игре и были лучше „Ювентуса“. Да, результат не самый лучший — всего одно очко. Но игрой мы можем быть довольны», — сказал Гамшик в эфире Mediaset Premium.