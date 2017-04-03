Рафинья получил травму мениска колена в матче с «Гранадой»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья вышел в стартовом составе команды на гостевой матч 29-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:1), но из-за травмы не смог доиграть встречу и был заменён на 17-й минуте.
Бразильский футболист получил повреждение мениска колена правой ноги, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Завтра Рафинья пройдёт медицинское обследование, по итогам которого станет ясно, насколько серьёзна травма.
В текущем сезоне чемпионата Испании Рафинья провёл за «Барселону» 18 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.