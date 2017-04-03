Уэлбек: «Арсенал» потерял ещё два очка в этом сезоне, сыграв вничью с «МС»

Нападающий «Арсенала» Дэнни Уэлбек прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии.
«Арсенал» показал характер, но нам нужно обратить внимание на то, какие мы пропустили голы. В данный момент сезона эта ничья – не очень хороший результат. Хочется быть как можно выше в турнирной таблице, поэтому мы потеряли ещё два очка. Игра получилась хорошей для нейтрального зрителя, поскольку обе команды постоянно хотели владеть мячом. «Арсенал» хотел в этой встрече набрать три очка», — цитирует Уэлбека BBC Sport.