Куртуа: «Челси» надо стараться победить «МС», а не думать о поражении от «Пэлас»

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:2).
«Это печально, в перерыве мы обсуждали, что надо играть лучше во втором тайме. Первый тайм был плохим, мы забили первыми, и это было хорошо в матче с таким противником, как «Пэлас», но в следующие две-три минуты мы несколько потеряли концентрацию и пропустили два мяча. Мы пытались отыграться, но мяч просто не шёл в ворота, что было очень печально. После второго пропущенного мяча было очень сложно пробить их оборону. У нас были моменты, может быть, не очень серьёзные, но у нас не получалось забить.
В среду важно победить «Ман Сити». «Шпоры» будут надеяться, что мы опять проиграем, чтобы они могли сократить отставание в таблице, но мы постараемся снова начать работать. Мы знаем, что делаем, нам не надо думать о поражении, надо сохранять концентрацию и стараться победить в среду», — цитирует Куртуа сайт «Челси».