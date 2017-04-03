Кель: действия Обамейянга лишь подстегнули футболистов «Шальке-04»

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель прокомментировал поведение нападающего команды Пьер-Эмерика Обамейянга в гостевом матче 26-го тура чемпионата Германии с «Шальке-04» (1:1). Габонский игрок отпраздновал гол в ворота соперника в маске Человека-паука от Nike и может быть наказан клубом за своё поведение.
«Обамейянг уже дважды делает подобное. В одном случае люди улыбались, потом говорили, что это креативно. Но такое не делают на старте второго тайма. Считаю, что Обамейянг поспешил с этим. Его действия лишь подстегнули футболистов «Шальке», — приводит слова Келя интернет-издание Sport1.
Техническим спонсором «Боруссии» является Puma, которая конкурирует с Nike на рынке спортивной экипировки. В связи с этим «шмели» могут наказать футболиста.