Арбелоа – Пике: спрашивающему о ценностях «Реала» расскажите о Хуанито

Бывший футболист мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил защитнику «Барселоны» Херарду Пике на его последние высказывания. Футболист сборной Испании на днях сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы.
«Спрашивающему о ценностях «Реала» расскажите о Хуанито. Он был всем, чем мы хотели бы быть. Мы не забываем тебя», — написал Арбелоа на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Хуанито выступал за «Реал» с 1977 по 1987 год, проведя 284 матча и забив 85 голов. 2 апреля 1992 года, после просмотра матча Кубка УЕФА между «Реалом» и «Торино», он погиб в результате ДТП в Кальсада-де-Оропеса (Толедо, Испания).