Мончи: Дани Алвес — моё лучшее приобретение для «Севильи»

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи, покидающий андалусский клуб после 17 лет работы в нём, ответил на вопрос о своём лучшем приобретении. Мончи назвал бывшего защитника «Севильи» и «Барселоны» Дани Алвеса, защищающего ныне цвета туринского «Ювентуса».
«Алвес — моё лучшее приобретение для «Севильи». Эта сделка оправдала все надежды, которые можешь питать. Никому не известный игрок, который должен был адаптироваться и которому мы дали соответствующее время для этого. Он прогрессировал, способствовал завоеванию титулов, после чего мы его продали за € 35 млн. А приобрели его за € 800 тыс.», — приводит слова Мончи Marca.
Алвес перешёл в «Севилью» в 2002 году из бразильского клуба «Баия». В 2008 году он пополнил ряды «Барселоны», а с нынешнего сезона защищает цвета «Ювентуса».