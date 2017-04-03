К. Комбаров: желаю «Спартаку» удачи и победы в чемпионате

Полузащитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров, ранее выступавший за «Спартак», пожелал красно-белым, которые лидируют в турнирной таблице РФПЛ, завоевать золотые медали.
«Желаю «Спартаку» удачи и победы в чемпионате. У меня среди красно-белых много друзей. Не считая брата, сразу назову Дениса Глушакова и Артёма Реброва.
В заключительном туре «Арсеналу» принимать «Спартак»? Надеюсь, мы решим свою задачу до последнего тура. Не люблю загадывать, посмотрим, как будет в мае», — цитирует Комбарова пресс-служба «Арсенала».