Мутко: матчи РФПЛ нужно проводить в субботу и воскресенье

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал мнение, что встречи РФПЛ должны проводиться в субботу и воскресенье и не переноситься на будние дни. 3 апреля, в понедельник, в рамках 21-го тура РФПЛ пройдут два матча: «Спартак» — «Оренбург» и «Ростов» — «Краснодар».
«Вопрос календаря поставлен правильно. В отличие от других образований, соучредителями нашей РФПЛ являются сами клубы, это правильный путь, и они должны определять путь развития, календарь, коммерческие дела, ресурсы. Все должно иметь свои цели, должен быть грамотный подход, надо опираться на мировой опыт. Если вы делаете календарь в интересах клубов, пострадают болельщики, в целях телевидения — пострадают клубы и болельщики, которые ходят на матч, — нужно решение.
Надо идти по пути цивилизованного мира, нужно играть в субботу и воскресенье. Футбол — спорт номер один, нельзя допускать переносы матчей на будние дни. Если в понедельник играть матч, да ещё серьёзный, для болельщиков это очень некомфортно. Есть контракт с телевидением, он диктует, но нужно исходить из того, что есть матчи, которые обязательно можно показывать, а есть такие, трансляцию которых можно посмотреть в Интернете.
Мы со стороны РФС вмешиваться не можем, но пытаемся рекомендовать. Главная стратегическая цель — популяризация футбола, поднятие интереса к футболу, увеличение посещаемости. Переносами на понедельник эту задачу не решить, лига учреждена клубами и идёт им навстречу, но порой это делается не в интересах болельщиков — нужен баланс. В выигрыше должны быть и клубы, и болельщики — главные инвесторы футбола.
Они должны получать комфорт и удовольствие. Но если в понедельник ехать на матч, надо раньше выходить — в 19:30 начало, по окончании некоторые к 12 часам ночи приезжают. А если из другого региона? Сейчас многие ребята из разных регионов прилетали.
Нужно выбирать главный матч тура, который должен играться в одно время, чтобы страна знала — он в субботу в 19:00 и транслируется в это время. Если два таких матча, значит, один в субботу в 19:00, второй — в воскресенье в 19:00. Так должно быть, и думаю, что РФПЛ это понимает, мы говорим с руководством лиги на эту тему, хотя сейчас — за 10 туров — поменять календарь крайне сложно», — цитирует Мутко ТАСС.