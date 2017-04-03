Г. Невилл: «Арсенал» больше и лучше, чем «Челси», это факт

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что «Арсенал» превосходит другой лондонский клуб «Челси», лидирующий в английской Премьер-лиге. Об этом футболист рассказал в интервью Mirror.
«Арсенал» лучше, чем «Челси». Почему бы хорошим футболистам не переходить сюда? Посмотрите на их стадион, это невероятно.
«Челси» — фантастический клуб, но думаю, что даже его фанаты не будут спорить с тем, что «Арсенал» более большой клуб. Это факт.
Я не критикую «Челси». Они выросли за последние 10-15 лет и сделали это блестяще. Но это не такой большой клуб, каким является «Арсенал», — заключил Невилл.