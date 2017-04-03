Халк: Петербург, держись! Молюсь за вас

Бывший нападающий «Зенита», ныне игрок китайского клуба «Шанхай СИПГ» Халк выразил соболезнования в связи со взрывом в метро в Санкт-Петербурге.
«Держись, Петербург! Молюсь за вас. Благослови вас бог», — написал Халк в своём аккаунте в «Инстаграме».
Днём 3 апреля в вагоне петербургского метрополитена произошёл взрыв. По предварительной информации, взрыв произошёл в третьем вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Сообщается о 10 погибших, 50 человек пострадали.