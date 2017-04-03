Ракитич: слова Пике о «Реале»? Мы всегда готовы умереть за партнёра по команде

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поддержал партнёра по команде Херарда Пике, который на днях выступил с критикой «Реала». Защитник сборной Испании сказал, что никогда не стал бы работать в мадридском клубе, поскольку не разделяет его ценностей. Кроме того, 30-летний футболист обвинил «сливочных» в нечестных методах ведения борьбы.
«Слова Пике? Мы всегда готовы умереть за партнёра по команде, в том числе за Херарда, который живёт цветами клуба», — цитирует Ракитича испанский интернет-портал Sport.