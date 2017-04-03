С. Индзаги: несмотря на два мяча преимущества, «Лацио» придётся умирать на поле

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка Италии с «Ромой» (4 апреля). На своём поле «Лацио» победил 2:0.
«Мы готовы ко всему. Выход в финал стал бы самым прекрасным подарком к моему 41-летию. Мы сделали только половину дела, сыграли только один тайм. Фора у „Лацио“ есть, но мы не добьёмся результата, если не будем играть в свой футбол. Несмотря на два мяча преимущества, „Лацио“ придётся умирать на поле.
Мы знаем о своих сильных сторонах. Нам нужно играть сердцем, но при этом не выключать головы», — цитирует Индзаги Football Italia.