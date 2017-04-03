Дайч: не думаю, что «Арсенал» после ухода Венгера назначит британского тренера

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч ответил на вопрос о низкой востребованности британских тренеров в топ-клубах АПЛ.
«Я не думаю, что отсутствие британских тренеров в топ-клубах — это грустно. Это реальность. Таков характер рынка. В Англии хватает хороших тренеров — Тони Пьюлис, например. Алан Пардью, Сэм Эллардайс, Эдди Хау проделали огромную работу в „Борнмуте“. Я просто не думаю, что они воспринимаются так же, как их иностранные коллеги. Я не думаю, что „Арсенал“ в случае ухода Арсена Венгера назначит британского тренера. Такая ситуация на рынке — это данность, вот и всё», — цитирует Дайча Sky Sports.