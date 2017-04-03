Шалимов: ничья с «Ростовом» — нормальный результат, могло быть и хуже

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и закончилась со счётом 0:0.
«Что-то получилось, что-то нет. „Ростов“ — команда сильная, квалифицированная, которая держит борьбу. Мы создавали моменты, но хотя бы один из них нужно было использовать. Кто знает, как сложилась бы игра, если бы мы забили первыми. Результатом удовлетворены. Нормальный исход, могло развернуться и хуже.
Вандерсона не выпустили, потому что не хотели ничего трогать. Исходя из этого делали замены: Паша Мамаев подсел — мы его заменили. Смолову надо набирать форму, от него нужны голы», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».