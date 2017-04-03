Данильянц: во втором тайме матча «Ростов» владел полным преимуществом

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал ничью с «Краснодаром» (0:0) в 21-м туре РФПЛ.
«Игра была сложная, никто не хотел уступать. Мы играли против сильной и организованной команды. В первом тайме нам понадобилось много времени для того, чтобы адаптироваться к их стилю игры. Во втором тайме было наше полное преимущество, мы создавали моменты. Результат матча мог быть в пользу любой из сторон.
Игра Симича? Он проявил характер и боролся до конца, но в последние 15 минут ему было тяжело и он попросил замену», — сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».