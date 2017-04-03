Рамирес: Гранквист не прав в том, что поле не дало «Краснодару» показать себя

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился впечатлениями от матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и закончилась со счётом 0:0.
«Мы знали, что матч будет тяжёлым, потому что дома «Ростов» давно уже не проигрывал. Одно очко сегодня было для нас так же важно. Понятно, что ты не можешь постоянно контролировать игру и доминировать, силы равны, и обе команды имели возможность забить гол. И для нас, и для них, возможно, ничья – это позитивный результат.
Поле было не в лучших кондициях. Думаю, все команды, которые приезжают в Ростов, сталкиваются с этой проблемой. Но Гранквист не прав в том, что поле не дало нам показать себя, нужно было сражаться до конца. У нас были шансы в атаке, как и у соперника. Впереди матч с ЦСКА, и мы ожидаем позитивного результата. В конце недели мы покажем наш футбол, тем более что мы играем дома. Кто в ЦСКА самый опасный? Будем анализировать игроков в течение недели. Думаю, у них много сильных футболистов, раз команда идёт среди лидеров», – передаёт слова Рамиреса корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.