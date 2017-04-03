Шалимов: Смолову надо набирать игровой тонус через матчи

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и закончилась со счётом 0:0. Форвард Фёдор Смолов вернулся в строй после травмы и отыграл весь матч.
«Для нас это был тяжёлый выезд. Сложная игра, могли и выиграть, и проиграть, поэтому ничья – удовлетворительный результат. Мы могли открыть счёт и получить преимущество, но счёт закономерен. Мы недовольны моментами, которые соперник создал у наших ворот, работали над этим и говорили, что длинные передачи «Ростова» крайне опасны. Недовольны также тем, что не забили и имели проблемы с аутами и стандартами. Кроме того, у «Ростова» сильная оборона.
«Краснодар» всегда играет по одной схеме, и варианта с тремя центральными защитниками мы не рассматривали. Наши игроки знают, как надо вести себя в обороне и атаке. Что касается Фёдора Смолова, ему надо набирать игровой тонус через матчи», – передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.