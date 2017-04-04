Родолфо: после взрыва больше всего волновался за Маурисио

Бразильский защитник «Терека» Родолфо рассказал о реакции на взрыв в метро Санкт-Петербурга, в результате которого погибли 11 человек, 47 пассажиров получили ранения.
«Больше всего я волновался за Маурисио, который играет в Санкт-Петербурге. Я смотрел все новости по телевизору и в Интернете и видел, что произошло. Было много пострадавших. Метро в результате оказалось парализовано, а в городе начался хаос. Конечно, никто такого не ожидал, и неясно, что будет дальше.
Такие события сеют панику, даже в России, которая в целом является очень безопасным местом. Разумеется, сейчас мы боимся. Увы, некоторые люди потеряли понимание ценности жизни и хотят совершать подобные террористические акты по всему миру. С учётом того что России скоро принимать чемпионат мира и Кубок конфедераций, они могут хотеть усиления хаоса», — цитирует Родолфо SporTV.