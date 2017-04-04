Д. Комбаров обошел Филимонова по количеству матчей за «Спартак»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, сыграв в матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом», обошёл бывшего вратаря красно-белых Александра Филимонова по количеству матчей за «Спартак».
Комбаров с 212 матчами занимает 35-е место в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество игр за «Спартак». Это лучший показатель среди действующих игроков красно-белых.
Лидером по количеству матчей за всю историю «Спартака» является Фёдор Черенков — на его счету 494 игры. На втором месте Егор Титов — 442 матча, на третьем — Ринат Дасаев — 425 игр.