Вальверде – о возможной работе в «Барселоне»: сначала поговорю с президентом

Главному тренеру «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде пришлось в очередной раз отвечать на вопросы представителей СМИ относительно возможной работы у руля «Барселоны». Ранее каталонский клуб опроверг информацию о том, что ведёт переговоры с этим специалистом.
«Сначала я поговорю с президентом «Атлетика». А после этого уже сообщу официально СМИ. Будет ли этот сезон последним для меня у руля «Атлетика»? Возможно. Никогда не знаешь, как будут развиваться события», — цитирует Вальверде испанское интернет-издание Sport.
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике по окончании нынешнего сезона покинет свой пост.