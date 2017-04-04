Джампаоло подпишет новый контракт с «Сампдорией» 5 апреля

Главный тренер «Сампдории» Марко Джампаоло прокомментировал победу над «Интером» (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии, а также сообщил, что подпишет новый контракт с генуэзцами 5 апреля. «Интер» (55 очков) остался на шестом месте в турнирной таблице Серии А, «Сампдория» (44) идёт девятой.
«Мы сделали большой подарок нашим болельщикам. Мы не опустили рук, пропустив первый гол, и были вознаграждены за это победой.
Мой новый контракт? Я подпишу его в среду. Результат матча с „Интером“ никак на это не повлияет», — приводит слова Джампаоло Football Italia.