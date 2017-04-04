«Ливерпуль» готов летом продать Сако за £ 30 млн

Руководство «Ливерпуля» намерено продать защитника Мамаду Сако. Об этом сообщает Liverpool Echo.
В нынешнем сезоне футболист на правах аренды играет в «Кристал Пэлас» и неплохо себя проявляет. В «Ливерпуле» намерены этим воспользоваться и продать 27-летнего защитника как можно дороже. Мерсисайдцы хотят выручить не менее £ 30 млн.
В услугах Мамаду Сако заинтересованы «Наполи» и «Саутгемптон», откуда летом, скорее всего, уйдут Калиду Кулибали и Вирджил ван Дейк.
Контракт французского футболиста с «Ливерпулем» действует до лета 2020 года.