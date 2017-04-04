«Только судья или делегат матча должны реагировать на подобные случаи. Если они сделали запись в протоколе, тогда КДК может рассматривать этот случай. В УЕФА есть специальная статья по этому поводу. По ней был оштрафован полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в матче Лиги Европы. В России прямой нормы в дисциплинарном регламенте нет. Если запись в протоколе есть, то мы можем действовать по аналогии с УЕФА. В матче «Амкар» — «Терек» никаких записей ни в рапорте делегата матча, ни в протоколе. Поэтому КДК данный эпизод рассматривать не будет», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
КДК не будет рассматривать демонстрацию Гиголаевым флага Северной Осетии