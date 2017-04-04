Гальего: Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Маттеусом

В Испании продолжают активно обсуждать слова защитника «Барселоны» Херарда Пике о мадридском «Реале». Футболист сборной Испании недавно сказал, что никогда не стал бы работать в «Реале», поскольку не разделяет ценностей этого клуба. Кроме того, Пике обвинил «Реал» в нечестных методах ведения борьбы. На этот раз слова Пике прокомментировал бывший полузащитник «Королевского клуба» Рикардо Гальего, упомянув в связи с этим экс-нападающего «сливочных» Хуанито.
«Хуанито прыгнул бы на Пике за его слова, как сделал это с Лотаром Маттеусом. Ведь оскорбили его «Реал». Но мы были бы рядом, чтобы не допустить большего. Нам не стоит ввязываться в эту игру, поскольку о «Реале» не может выражать мнение тот, кто не знает его ценностей», — цитирует Гальего Marca.
Эпизод с Хуанито и Маттеусом произошёл в 1987 году во время матча Кубка чемпионов между «Баварией» и «Реалом» (4:1). Игра проходила в Мюнхене. В порыве гнева, пытаясь заступиться за своего партнёра по команде Чендо, Хуанито наступил на лицо упавшему Маттеусу, за что был дисквалифицирован УЕФА на пять лет.
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